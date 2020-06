​La masseria di Cuturi nel tour delle dimore storiche

E’ partito dalla Masseria Cuturi il Grandtour Italiano delle Dimore Storiche curato da Roberto Bianconi, esperto in marketing turistico, responsabile Italia della rivista russa “Italia – Made in Italy “ - promotore di incoming dal territorio dell’ex Unione Sovietica.



La fase di arresto dovuta al lockdown ha temporaneamente interrotto il flusso di turisti nei nostri territori, in particolare dall’estero, ma è questo il momento in cui fermarsi, riflettere e prepararsi strategicamente per aggredire nuovi mercati, come ad esempio quello russo. La ricerca è focalizzata su storia, natura, vino e cibo di qualità, tutti ingredienti che la Puglia non risparmia.

Partendo dalla storica Masseria Cuturi con i suoi vini, spazi sconfinati e musei a cielo aperto, passando attraverso la dimora manduriana della famiglia Schiavoni e oggi riportata all’antica bellezza da Elisabetta Arnò, si è poi arrivati nel centro storico, guidati da Angela Greco di Spirito Salentino per immergersi nella storia dei luoghi e nelle architetture delle chiese.

Imperdibile l’appuntamento con la Associazione Make Manduria, raggruppamento di circa 20 aziende di eccellenza del settore turistico fra ospitalità, ristorazione e servizi, che ha ricevuto gli organizzatori del tour nella splendida cornice di Corte Borromeo, presentando le strutture aderenti e dando ampia disponibilità per attività di promozione e accoglienza che nel 2021 ci vedranno pronti e strutturati per una stagione che farà dimenticare questo difficile anno 2020.