​Al via il progetto per gli otto alloggi popolari

Si è svolto ieri mattina al Comune di Manduria un importante incontro tra il geometra Salvatore Montesardo, dirigente dell'Ufficio Urbanistica dell'ente, e l'ingegnere Orazio Lazaro dell'Arca jonica di Taranto (ex Iacp). Nel corso dell’incontro sono state concordate le modalità per definire l'iter per il progetto definitivo, che dovrebbe vedere la luce entro il prossimo mese di luglio, per la costruzione di otto alloggi di edilizia economica e popolare.

A darne notizia con una nota stampa è stato il consigliere regionale manduriano, Luigi Morgante, presente all’incontro in qualità di figura istituzionale locale. «Un’opportunità importante – l’ha giudicata Morgante -, attesa da una componente più fragile e bisognosa della nostra comunità, resa possibile da un ulteriore finanziamento rispetto all'importo iniziale, da me in più occasioni sollecitato». Il consigliere ha ringraziato per questo i vertici dell'Arca Jonica, l'amministratore unico Vincenzo De Candia e il direttore generale Cosimo De Luca, «per l'attenzione, la professionalità e la sensibilità ancora una volta mostrate e per il rispetto degli impegni assunti».