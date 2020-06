​Mimmo Fanuli, guida naturalista e maestro vi spiega ciò che mangiate

Essere consapevoli di quello che si mangia, capirne le proprietà e saper riconosce le imperfezioni e i pericoli. È questa la filosofia di Mimmo Fanuli, macellaio per passione e per tradizione facendo parte di una antichissima famiglia di macellai la cui origine datata 1884. Nasce da qui il progetto «Natura e territorio», un programma di educazione alimentare di tutta la filiera carne realizzato in collaborazione con la società Agricola Nitti, masseria situata nella Bassa Murgia.

Lo scopo è la promozione e sviluppo di piccoli allevamenti da carne pugliesi. Ogni domenica l’appassionato ed espertissimo di carni e animali, Mimmo Fanuli, si trasforma in guida naturalistica e gastronomica in salutari e interessantissime visite in masseria dove amici e clienti possono prendere visione di tutta la filiera delle carni. Dall’alimentazione degli animali - che vivono rigorosamente allo stato brado, senza ricoveri, così come gli animali vivono in natura - costituita da foraggi e cereali, all’apprendimento di tecniche di allevamento e cura degli animali improntata sulla scrupolosa attenzione dei principi del benessere animale. «Questo stato di libertà – spiega Fanuli -, permette alla carne prodotta di avere un colore più rosso, dovuto alla presenza della mioglobina, proteina che consente un elevato apporto di ossigeno ai muscoli a differenza degli animali da allevamenti industriali dal colore delle carni decisamente più pallido».

È uno dei tanti insegnamenti su come riconoscere le carni di qualità che Mimmo Fanuli ogni domenica impartisce in masseria e quando ha tempo nella sua macelleria di Manduria. Appassionati della tracciabilità e della trasparenza, ogni settimana la macelleria Fanuli pubblica la «carta d’identità» degli animali che macella verificabili sul Sistema informativo veterinario del Ministero della Salute www.infovet.it.