Soloperto è il nuovo presidente di “Make Manduria”

Bari Rientro in Puglia, superato il tetto dei ventimila, soprattutto dalla Lombardia

Dalla mezzanotte di ieri a mezzogiorno di oggi superata quota 20mila. È il numero totale dei moduli compilati sul sito della Regione da coloro che sono arrivati in Puglia dal 3 giugno. Per la precisione 20. 020 (dato aggiornato alle ore 12. 00). Non è l’unico dato contenuto nel report