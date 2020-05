Benefattori del brindisino sanificano la chiesa povera di Santa Gemma

La parrocchia di Santa Gemma nell’omonimo quartiere periferico di Manduria, è una delle più povere della città Messapica e lo è anche il suo parroco, don Tommaso Prisciano.

Per questo, dovendo sanificare i locali non si poteva permettere una ditta specializzata e costosa. Ma a volte i miracoli avvengono. Venuta a conoscenza del problema, i titolari della ditta Lavaggio BeautyCar di Pichierri Patrizio di Torre Santa Susanna, molto legati al parroco essendo stato per dodici anni nella parrocchia di Cristo Re di Torre, ieri mattina si sono recati con i prodotti sanificanti ed hanno sanificato la chiesa a norma di legge. Ricevendo dall'umile religioso, per il lavoro svolto, una preghiera di conforto con i ringraziamenti a nome di tutti i suoi parrocchiani.