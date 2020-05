Covid e commercio: un salottino per il distanziamento come augurio di buona ripresa

Una pausa caffè offerto dalla casa seduti all’ombra in attesa che arrivi il turno per entrare in negozio. Con i colori e lo stile delle assolate piazzette di Capri o Positano. Invece è Manduria, il luogo, il viale della stazione.

E’ l’idea avuta dalla titolare di Maeba che davanti al negozio ha allestito un piccolo salottino per l’attesa e per il controllo delle distanze. Dopo quasi tre mesi dalla chiusura, un ottimo servizio per la clientela e un segno di buon auspicio per un ritorno alla normalità sociale ed economica.