​Crisi del commercio: la rabbia degli esercenti delle attività ancora chiuse

Le restrizioni commerciali per respingere la diffusione del coronavirus sta provocando una forte crisi nel settore del commercio al dettaglio. Per questo la Confcommercio di Manduria ha chiesto ufficialmente alla commissione straordinaria del Comune la sospensione ed il rinvio del pagamento dei tributi locali a favore delle aziende del territorio. Nella stessa istanza l’associazione dei commercianti rappresentata a Manduria dall’imprenditore Dario Daggiano, ha chiesto inoltre il raddoppio gratuito degli spazi per l'occupazione del suolo pubblico (laddove possibile), oltre ad una netta semplificazione per la autorizzazione e concessione dei dehors. «Solo così – si legge in una breve nota di Confcommercio - potremo aiutare e sostenere le imprese commerciali della nostra città».



Ancora più drastica e allarmante la reazione della rappresentanza provinciale di Confcommercio Taranto. «Probabilmente – scrive in un documento diffuso alla stampa - per alcuni piccoli imprenditori è già tardi e se non da subito, ma nell’arco di qualche mese – si avverte - non vi sarà altra strada che la chiusura dell’attività. Quel che forse non si è capito – scrive Confcommercio - è che il tempo della attesa per molti è già finito e che l’unica risposta che ci si attende è l’immediato sostegno economico, la liquidità. Le strategie, i ragionamenti, il marketing in questo momento a molti non servono più».

Il duro documento della confederazione dei commercianti jonici, solleva poi un problema di cui poco si parla e che punta il dito nei confronti della grande distribuzione. «Vi è un pezzo del commercio (la grande distribuzione organizzata) – scrive - a cui ‘sfugge’ che il DPCM vieta la vendita di prodotti non alimentari».