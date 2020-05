Caro telefono: quanto costano le linee fise comunali

Il comune di Manduria spende ogni anno circa 60mila euro per telefonate da linea fissa (escluso quindi il costo dei telefoni cellulari). Lo si apprende dalla determina numero 289 del 4 maggio che impegna la spesa prevista per i consumo del semestre in corso pari a 30.900 euro. L’atto firmato dal dirigente Claudio Ferretti riporta anche la tabella con la specifica dei consumi per ogni settore e ufficio.

Ad assorbire quasi la metà dei costi è il settore affari generali (centralino e uffici vari) che da solo consuma telefonate per 13mila euro ogni sei mesi; seguono le scuole comunali dell’obbligo con 10.500 nel semestre; viene poi l’ufficio giudiziario con 3.500 euro; l’ufficio del gabinetto del sindaco consuma da solo 1.500 euro; il settore commercio chiama per 1.150 euro; la segreteria generale costa 750 euro; infine gli uffici della polizia locale incidono per 500 euro, sempre ogni 6 mesi e solo per la telefonia fissa.