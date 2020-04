​Fiera Pessima, chi paga? La soluzione di un addetto ai lavori

Nessuna notizia dal Palazzo su come risolvere la spinosa questione della Fiera Pessima sospesa dal coronavirus e dalla burocrazia. Dopo il doppio rinvio per motivi sanitari deciso dagli amministratori Messapici, nessuno è ancora in grado di lanciare ipotesi su come risolvere la delicatissima questione: settemila metri quadrati di capannoni montati da due mesi dalla ditta «Fiere Lucane» che prima o poi presenterà il conto.



Una idea di come dovrebbe finire la vicenda la avanza un addetto ai lavori. Enea Fanelli, dirigente della «Japigia Service», società manduriana specializzata nell’organizzazione e gestione di ebeti fieristici (in passato anche della Pessima manduriana). «Con la nostra agenzia – scrive Fanelli presentando le sue competenze - organizziamo eventi fieristici da 15 anni, conosco le problematiche che gli organizzatori stanno affrontando». Ed ecco la soluzione proposta ai commissari straordinari e i dirigenti del comune di Manduria. «A mio parere – scrive - il comune dovrebbe formalizzare l'impegno con la ditta lucana ad impegnarsi per l'organizzazione dell'edizione 2021 e ristorarla con l'impegno di spesa già previsto nel capitolato, affinchè tutti i fornitori possano essere pagati per i servizi già forniti. Solo così - secondo il rappresentante della Japigia Service - si potrà garantire innanzitutto che nessuno subisca danni dalla "crisi coronavirus" e insieme porre le basi affinchè la prossima edizione della Fiera Pessima sia all'altezza delle aspettative».