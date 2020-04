Rifacimento strade, ecco le vie più fortunate

Il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale ha affidato al geometra comunale Piero Montalbano l’incarico di direttore dei lavori degli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina.

Salvo impedimenti dovuti all’emergenza da Covid-2019 o altri ritardi dovuti all’esecuzione di allacci da parte dei gestori pubblici servizi (Aqp, Italgas, Telecom, ecc.), si procederà nella prima fase con interventi di manutenzione del manto stradale, sulle seguenti strade urbane: via del Macello, via L.D. Bruno, via per Uggiano (porzione), via Pio La Torre, via Roma (porzione), via Benedettini di Aversa, via San Gregorio Magno, piazza della Pietà, via I° Maggio.



I lavori per un importo di circa 445 mila euro, sono stati aggiudicati alla ditta Giuseppe Carbotti di Martina Franca.