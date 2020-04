Rione Don Bosco, il direttore dei lavori non si presenta: cantiere fermo e pericoloso

Il presidente del Comitato di Quartiere San Giovanni Bosco, Giuseppe Tatullo, ha inviato una lettera ai commissari straordinari e al dirigente dell’area tecnica del comune id Manduria in cui si denuncia la sospensione dei lavori per il rifacimento di Piazza Maria Ausiliatice (manto stradale, pavimentazione, arredi e verde). A quanto pare il fermo dipenderebbe dalla decisione del direttore dei lavori di non recarsi più sul posto da quando sono scattati i divieti di spostamento. «Se tanto dovesse essere vero – scrive Tatullo nella lettera – la condotta del tecnico sarebbe non solo irresponsabile perché lesiva degli interessi dei cittadini, ma anche irrispettosa, arrogante e offensiva».

Il comportamento del direttore dei lavori che proviene dalla provincia di Lecce, oltre ai disagi dei residenti, determinerebbe «un pericolo per la incolumità pubblica – scrive il presidente del comitato – mentre si continuano a registrare piccoli furti di materiali» dal cantiere abbandonato. La lettera si conclude con l’invito rivolto agli intestatari della stessa a diffidare il tecnico ed, eventualmente a revocargli l’incarico.