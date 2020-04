Chiosco bar sul piazzale del nuovo municipio: pronto il bando

Il dirigente dell’ufficio tecnico ha approvato la determina per l’avviso pubblico, impegno di spesa e degli allegati per la concessione ai privati di un chiosco bar che dovrà nascere sul piazzale antistante il nuovo municipio del comune di Manduria.

La struttura che dovrà essere realizzata a carico del concessionario, dovrà avere una dimensione di 25 metri quadrati di copertura e altrettanti di spazio aperto con copertura di gazebo o tenda. La concessione della durata di 20 anni con possibilità di rinnovo per altri venti, sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo parametri a punteggio. Il punteggio più alto (30) sarà attribuito all’offerta più alta rispetto al canone base che è di 6,44 euro per ogni metro quadro all’anno oltre a 7,15 euro metro quadro di tassa occupazione del suolo pubblico. Altri punteggi che vanno da 2 a 20 riguardano offerte relative all’uso di prodotti biologici, la consegna a domicilio, il servizio Wifi gratuito per i collegamenti internet, fornitura di attrezzature per il parco giochi sul posto, iscrizione alle liste di collocamento e così via. Saranno poco favoriti, nell’assegnazione dei punteggi, i disabili a cui il bando assegna il punteggio più basso di 2.

Il concessionario dovrà avere cura della manutenzione del verde e della pulizia del piazzale antistante la sede comunale. Sono esclusi titolari di altre concessioni di beni e spazi pubblici. Gli aggiudicatari del bando dovranno versare una fidejussione pari a 13.590 euro e stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale di garanzia non inferiore a 500.000 euro.