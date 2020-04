Immobili comunali per il terzo settore e il turismo, Manduria partecipa al bando

Il comune di Manduria parteciperà al bando regionale intitolato “Luoghi comuni” finalizzato a favorire, attraverso il sostegno alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse e realizzate da organizzazioni giovanili del Terzo Settore, il riuso e la valorizzazione di beni immobili sottoutilizzati di proprietà pubblica.



L’iniziativa regionale prevede, in particolare, che attraverso lo strumento della co-progettazione si possano promuovere nuove forme di collaborazione tra Enti Pubblici e organizzazioni giovanili del Terzo Settore finalizzate a riattivare spazi pubblici sottoutilizzati attraverso la realizzazione di progetti innovativi capaci di coinvolgere le comunità locali nei processi di riuso e valorizzazione dei predetti spazi, offrendo ai giovani opportunità di attivazione e apprendimento.

Per il raggiungimento delle finalità del bando, l’avviso regionale prevede che gli Enti pubblici interessati aderiscano all’iniziativa candidando sull’apposita piattaforma informatica uno o più spazi pubblici sottoutilizzati di cui siano proprietari o di cui abbiano la piena disponibilità.

Per la partecipazione al bando della Regione che mette a disposizione 40mila euro, l’amministrazione commissariale mette a disposizione l’immobile di sua proprietà composto da 4 vani situato a San Pietro in Bevagna in via Borraco (di fronte alla pineta), destinandolo a contenitore di attività culturali, artistiche di interesse sociale, editoria e volontariato di interesse sociale e culturale.

I progetti presentati saranno selezionati dall’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (Arti). Il comune, da parte sua, si impegna a concedere, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione, in comodato d’uso gratuito per un periodo minimo di 24 mesi (eventualmente prorogabili) lo spazio candidato al soggetto del Terzo Settore individuato dall’Arti a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica per l’espletamento delle attività co-progettate.