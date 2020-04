Annullate tutte le ordinanze sugli orari e le chiusure dei negozi

A Manduria si contribuisce a complicare le cose e rendere sempre più difficoltosa l’interpretazione delle normative in materia di contenimento pandemico. È di ieri, infatti, la pubblicazione di un’ordinanza sindacale firmata dal commissario Luigi Cagnazzo che annulla tutte le precedenti in materia di chiusura degli esercizi commerciali. L’atto sindacale annulla, tra le altre, l’ultima ordinanza dell’8 aprile che prolungava di un’ora l’orario di chiusura degli esercizi di vendita e impediva l’apertura nei giorni festivi ad eccezione delle farmacie e parafarmacie.

Piuttosto che costringere i cittadini e in particolar modo gli esercenti a reperire il decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’11 marzo scorso, sarebbe opportuno, per evitare incomprensioni, che i dirigenti comunali e il Coc, informassero compiutamente i manduriani su alcuni quesiti non di scarsa importanza: a Pasqua negozi aperti o chiusi? E le edicole con i tabacchi? Secondo la precedente ordinanza annullata ieri, i negozi alimentari dovrebbero restare chiusi ed anche le edicole (un edicolante per questo è stato anche multato dopo la prima ordinanza anche questa annullata con quest’ultima di ieri). Si attendono chiarimenti.