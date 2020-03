Covid, aiuti dai Servizi sociali alle famiglie in difficoltà

Si comunica che l’Ambito Territoriale Sociale 7 di Manduria, stante l’emergenza COVID 19, e al fine

di assicurare le prestazioni sociali, dando continuità e sostegno ai propri utenti e a tutti coloro che

dovessero farne richiesta per il tramite dei Servizi Sociali Comunali dell’Ambito Territoriale, attiverà,

in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale “San Bernardo” di Latiano (BR), ente gestore

del servizio di Assistenza Domiciliare, a partire da lunedì 30 marzo prossimo i seguenti servizi

alternativi.

Si evidenzia che detti servizi vengono svolti alla luce del c.d. Decreto “Cura Italia” che autorizza le

pubbliche amministrazioni a co-progettare le attività già erogate in favore degli utenti destinatari di

prestazioni domiciliari, unitamente ai gestori dei servizi, riprogrammandole e adeguandole

all’esigenza.

I servizi saranno i seguenti:

1) SERVIZIO DI ASCOLTO PSICO- SOCIALE

• ASSISTENZA PSICOLOGICA

Un servizio gratuito di ascolto e consulenza telefonica o in videochat per tutti coloro che desiderano parlare con uno psicologo delle difficoltà e delle paure che stanno vivendo in relazione alla attuale emergenza da coronavirus.

L’obiettivo è quello di fornire un primo aiuto a livello psicologico nel gestire l’ansia e lo stress causati dall’attuale emergenza sanitaria, con particolare riferimento agli utenti con disagio sociosanitario e ai loro familiari.

COME

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 ed il sabato delle ore 9,30 alle ore 12,30, risponderà una Psicologa-Psicoterapeuta che presterà assistenza. Si potrà chiamare il numero

328-2228847

• ASCOLTO SOCIALE

Verificare le condizioni psicofisiche e sociali dell’assistito e del caregiver, attivando contestualmente il sostegno relazionale al caregiver per prevenire stati di emarginazione;

Monitorare lo stato di disponibilità dei farmaci;

Effettuare il monitoraggio costante della situazione di vita per l’attivazione di interventi mirati e personalizzati. COME Il servizio verrà svolto dalle Assistenti Sociali della cooperativa nei confronti dei propri assistiti. Tenendo conto anche del gradimento espresso dall’utente, l’Assistente Sociale effettuerà n.2 chiamate di controllo settimanale (salvo diversa richiesta in itinere da parte degli utenti/caregiver) nelle fasce orarie:

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18,30 Con il servizio di Ascolto sociale, la comunicazione non avrà sempre e solo origine dalle richieste di aiuto delle famiglie, infatti, l’Assistente Sociale contatterà l’utenza, con la frequenza stabilita.

Le Assistenti Sociali saranno altresì disponibili telefonicamente per ogni esigenza ai seguenti contatti: 345-3897575 e 392-9706800 2) SERVIZIODISPESAADOMICILIO,RITIROECONSEGNAFARMACIADOMICILIOper gli utenti privi di supporto familiare. COME Gli utenti potranno contattare telefonicamente il personale messo a disposizione dalla Cooperativa dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì comunicando nome e cognome, confermando l’indirizzo del proprio domicilio e fornendo la lista della spesa e dei farmaci da ritirare. Il servizio verrà garantito una volta a settimana secondo il seguente ordine: Le consegne avverranno in giornata in totale sicurezza e con tutti i presidi igienici necessari. L’operatore al momento della consegna applicherà la seguente procedura:

• Riconoscimento tramite tesserino;

Un servizio per intercettare i bisogni delle persone sole e fragili, che non hanno modo di far sentire

la loro voce e che hanno bisogno di compagnia per qualunque difficoltà.

Il servizio di contatto e di ascolto ha l’obiettivo di:

COGNOMI dalla A alla B LUNEDI’ COGNOMI dalla C alla D MARTEDÌ COGNOMI dalla E alla K MERCOLEDI’ COGNOMI dalla L alla O GIOVEDI’ COGNOMI dalla P alla R VENERDI’ COGNOMI dalla S alla Z SABATO

Consegna della spesa sulla porta;

Ritiro contanti. I numeri telefonici messi a disposizione per il servizio di consegna spesa e farmaci a domicilio sono i seguenti: 328-8380373 e 389-1132397 3) SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICALE TELEFONICA & VIDEOCHAT per Emergenza COVID-19 e patologie croniche. La situazione di emergenza che stiamo vivendo ha posto i medici di famiglia ad un continuo stress per la mole di lavoro a cui giornalmente devono riuscire a dare delle risposte e che spesso non permette di affrontare tutte le richieste che possono provenire dai propri assistiti. Per questo la Cooperativa San Bernardo metterà a disposizione degli utenti dei servizi gestiti dalla nostra organizzazione la professionalità, Vice-Direttore Sanitario Centro IGEA- Grottaglie e Referente Scientifico del progetto Medicina e Chirurgia Rigenerativa per la Cooperativa Sociale SAN BERNARDO. Il servizio di assistenza medicale consisterà in: