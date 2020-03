"No al depuratore sulla costa", Macina sfida ancora i suoi. Con Breccia, l'unica ad opporsi

Nel silenzio dei politici e comitati manduriani, compreso chi aveva già iniziato la campagna elettorale candidandosi a fare il sindaco (tutti in quarantena sino al prossimo autunno quando si saprà la data delle elezioni), gli unici ad affrontare l’argomento del depuratore con scarico complementare nel mare di Torre Colimena, esprimendo pareri pubblici, sono sinora la deputata grillina, Anna Macina e il fondatore del movimento “Manduria Noscia”, Mimmo Breccia. Quest’ultimo è stato il primo a commentare la notizia della mossa dell’acquedotto pugliese che proprio in questo periodo di emergenza ha presentato richiesta di Via per completare l’opera con scarico in mare. «Mentre tutta la popolazione mondiale si preoccupa della vita e del futuro – scrive Breccia sul suo Facebook -, ecco i nostri signori in Regione di cosa si preoccupano: come per magia, mentre tutti siamo distratti e chiusi in casa, ecco che riappare il bacino di Torre Colimena come scarico emergenziale. Proprio ora – aggiunge Breccia - che non si può neanche manifestare».

Dello stesso stile è anche l’opposizione dimostrata dalla deputata Macina che ancora una volta naviga controcorrente rispetto alla posizione dei pentastellati manduriani che sul depuratore si sono già sottomessi al volere delle istituzioni regionali e locali.

«Il momento è drammatico e costringe tutti noi ad occuparci prima di tutto di salute ed economia, di aiuti, di sostegno al reddito, di lavoro», dichiara la parlamentare. «Ma se qualcuno pensava o “sperava” che l’emergenza Covid-19 portasse con sè anche una sorta di distrazione di massa, si sbaglia! Io e come me tanti, non sono distratta». L’onorevole entra poi nello specifico dei piani di Aqp e Regione Puglia. «Una deroga al Piano Paesaggistico Territoriale che, peraltro, si propone in corsa e che interferirebbe con le Riserve del Litorale Tarantino Orientale – fa notare -, rispolvera una soluzione che era stata esclusa sin dal 2004? Certificando questa volta nero su bianco – conclude Macina - il fallimento progettuale! Se questo è lo stato dell’arte, ciò che penso è noto: Sì al depuratore ma lontano dalla costa».

Sarebbe cosa buona e giusta conoscere la posizione sullo stesso argomento degli altri aspiranti sindaci di Manduria.