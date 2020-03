Lavori nel parco non pagati, la rabbia della presidentessa Greco

«Vi ricordate questa bella notizia? Vi voglio solo informare che noi stiamo ancora aspettando». Angela Greco, presidentessa della cooperativa “Spirito Salentino” che gestisce per conto del Comune il Parco archeologico dei Messapi, esprime così la sua rabbia per i ritardi con cui il responsabile del settore economico finanziario dell’ente, avvocato Enzo Dinoi, sta procedendo nel saldare un debito di 12mila euro che spettano alla cooperativa per aver anticipato, nel lontano agosto del 2029, il denaro necessario per i lavori di sfalcio e pulizia del Parco. Per quell’esborso la commissione straordinaria del comune a gennaio scorso aveva anche deliberato il pagamento della fattura inserendola tra i debiti fuori bilancio. Era tutto pronto, insomma, per saldare il debito. Invece. «Ora fuori bilancio ci sta la cooperativa che dirigo», commenta con amarezza la presidentessa Greco che batte giustamente cassa rivendicando il maltolto.

«Lavoro eseguito al posto del Comune, trattorista pagato – scrive ancora su Facebook - parco pulito e ripulito più volte con la forza di amici volontari. Ora fuori bilancio ci sta la cooperativa che dirigo, e il parco e il museo chiusi per emergenza sanitaria».

La dottoressa Greco ricorda poi l’altra mancata promessa di chi dirige il comune. «Un terzo polo mai avuto in gestione, solo per ricordare a quanti ci hanno detto parole di scoraggiamento, quasi quasi ci siete riusciti a farmi smettere di sognare», sottolinea sempre Greco riferendosi al museo archeologico delle Mura Messapiche ancora nelle mani della Soprintendenza. Il post della presidentessa si conclude con frasi di sconforto che lasciano subito il posto alla determinazione di andare avanti. «Lo so – scrive - non è momento di abbattersi e il nostro Paese sta affrontando qualcosa di impossibile e dobbiamo restare uniti per non perderci, per non scoraggiarci, per sopravvivere, perchè fra la salute e il lavoro io scelgo sempre la salute».