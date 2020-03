​La chiusura dei ristoranti e l’inspiegabile rifiuto della mensa per poveri

Al dramma dei ristoratori e imprenditori del food in genere messi in ginocchio dal decreto sul contenimento del coronavirus che obbliga la chiusura, si è aggiunto ieri il rammarico di uno di loro che si è visto rifiutare dalla mensa per poveri le derrate con scadenza destinate altrimenti al macero. Il ristoratore manduriano che chiede di restare anonimo, racconta di essersi recato personalmente ieri alla mensa gestita dalla chiesa madre, portando i prodotti che non potrà consumare vista la sospensione non programmata dell’attività.

«Pensavo di fare un gesto caritatevole e apprezzabile – dice – ma sono rimasto di sasso quando i responsabili della mensa hanno rifiutato tanto ben di Dio che avevo in macchina». Non volendo rinunciare a donare gli alimenti che ha in magazzino, il ristoratore fa sapere che li consegnerà in qualche centro di accoglienza di extracomunitari del luogo.