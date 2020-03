Turestaacasa, la mappa interattiva per fare la spesa senza spostarsi

La campagna #turestaacasa da noi lanciata ha registrato più di 12mila visite in sole 24 ore. La mappa interattiva (in continuo aggiornamento) che raggruppa tutte le attività commerciali che offrono il servizio di consegna a domicilio della merce, conta più di trenta esercenti di varie attività che hanno deciso di venire incontro alle esigenze della comunità manduriana. Riguardo la direttiva che regola la gestione dei locali commerciali, le uniche attività aperte sono quelle che vendono beni di prima necessità, come supermercati, discount e farmacie. I pub, i ristoranti e le pizzerie sono invece obbligati a chiudere, con possibilità di effettuare la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento del cibo che di trasporto.

Per questo abbiamo deciso di aiutare i manduriani a non lasciare le proprie abitazioni, offrendo loro la possibilità di trovare in maniera più semplice e immediata ogni servizio a domicilio desiderato.

Se hai un’attività che offre il servizio a domicilio e vuoi comparire sulla nostra mappa, contattaci su whatsapp al numero 392 478 4537. Il servizio è completamente gratuito e rivolto a qualsiasi tipo di attività commerciale.

Ad oggi, le attività commerciali che sono presenti sul nostro database sono: Farmacia Luparelli, Parafarmacia Longo-Paternò, Parafarmacia Dott.ssa Mancuso, Farmacia H24 per la categoria “Farmacie e Parafarmacie”; Pane e Vino, Macelleria De Pasquale, Market Posta Centrale, Aglio & Olio, L’angolo della cialda, La Scarpetta – cucina d’asporto, Zenzero Gastronomia, Macelleria Equina di Mimmo Guerriero, Il negozio del caffè, Apicoltura Alisi, Caseificio Stella, Macelleria Dimitri, Il Vino, Market Superette Vecchia Piazza Coperta, Braceria da Tonino e Gaetano e Macelleria Salvatore Guerriero in “Generi alimentari”; Donna Sophia, La luna nel pozzo, Pizzeria da Vito, Blue1one, Pizzeria Express, Pizzeria Posto al Sole, MetroPizza, Pizzeria Eldorado, Pizzeria Centro Storico, Pizzeria Piccola Napoli e Decibel nella sezione “Pizzerie e pub”; Bembi Fruit, Sapori della terra e Il mercatino della frutta di Antonio Mazza in “Frutta e verdura”.

Antonio Dinoi