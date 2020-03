L'inventore-barman Sanasi protagonista "ignoto" su Rai 1

Era Giovanni Sanasi, titolare del bar interno all’ospedale di Manduria, l'«ignoto» protagonista della puntata di ieri del programma televisivo "I soliti ignoti" condotto da Amadeus su Rai1. Il barista-inventore 57enne, ha presentato alcune sue invenzioni, dal sigillatore di lattine "Eccolo" alla mezza bustina di zucchero.

E non ha potuto presentare tutto il suo ricco repertorio di invenzioni brevettate e premiate anche a livello nazionale. L’ultima che ha vinto il concorso nazionale del “Bar Giornale”, il confezionamento igienico delle lattine di bibite da distributore con involucro e cannuccia biocompostabile.

Per molti suoi clienti la puntata di ieri del famoso programma è stata un motivo in più per non uscire da casa e rispettare la quarantena.