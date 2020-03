Chi sarà il misterioso "ignoto" manduriano?

Un motivo in più per non uscire da casa e rispettare la quarantena per tutti i manduriani e non solo. Questa sera tutti incollati davanti al televisore a guardare la puntata di “I soliti ignoti” perché tra i personaggi da “indovinare” ci sarà un volto molto noto al bacino Messapico.

La regola delle trasmissione condotta da Amadeus impone ai protagonisti di non rilevare la loro identità prima delle messa in onda preregistrata. Si può dire però che il personaggio misterioso fa parlare di sé grazie alle sue originalissime e utili invenzioni.

La puntata di questa sera, registrata nei giorni scorsi, sarà l’ultima del preserale di Rai Uno. Ne dà notizia TvBlog.

“Bloccate almeno per ora le registrazioni delle nuove puntate de I Soliti Ignoti“, questo quanto si legge sul sito di spettacolo. Il gioco preserale condotto da Amadeus aveva avuto difficoltà a reperire i partecipanti che ricoprano il ruolo degli “ignoti” già qualche giorno fa, difficoltà che, secondo Coletta, direttore di rete, erano rientrate. Adesso, con le nuove disposizioni in vigore per evitare il contagio da Coronavirus, le cose sono evidentemente cambiate.