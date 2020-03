Emergenza Covod-19, il comune rinvia le prove del concorso

In attuazione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le prove del Concorso per nove posti di categoria istruttore amministrativo e 5 posti per collaboratore amministrativo indetto dal comune di Manduria sono sospese e rinviate come segue: le prove scritte calendarizzate per il 18 marzo 2020, sono rinviate al 7 maggio 2020 a partire dalle ore 8.30 presso la nuova sede comunale sita in via Fra B. Margherito.

