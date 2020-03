Caro rifiuti, Franzoso: "un regalo di Emiliano"

Si prevedono pesanti aumenti sulla tassa per la spazzatura per i manduriani e per i cittadini di tutti i comuni che scaricano i rifiuti nella discarica manduriana “Manduriambiente”. Un rincaro connesso al prezzo dello smaltimento che, di colpo, passa da 108 a 141 euro a tonnellata, deciso dall'Agenzia regionale dei rifiuti (Ager).

A darne notizia è la consigliera regionale di Forza Italia, Francesca Franzoso che critica così l’operato del governo regionale. «La gestione fallimentare di Emiliano, dopo cinque anni – dichiara Franzoso - presenta il conto: tasse alle stelle (la tari), provincia sommersa dai rifiuti e, all'orizzonte, nessun nuovo impianto».

Stando alla decisione di Ager, per i comuni che conferiscono i rifiuti solidi urbani (rsu) nella discarica di Manduria, la tariffa legata allo smaltimento, passa da 108,56 euro a tonnellata a 141,91 euro a tonnellata, più iva e ecotassa. La tassa, a sua volta, si rifletterà in un aumento considerevole della prossima bolletta tari, per i cittadini dei comuni interessati (Avetrana, Bisceglie, Carosino, Ceglie Messapica, Erchie, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Francavilla Fontana, Latiano, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Monteparano, Oria, Pulsano , Rocca Forzata, San Giorgio Ionico, San Marzano, San Michele Salentino, San Pancrazio, Sava, Torre Santa Susanna, Torricella, Villa castelli, Crispiano , Montemesola).

«In cinque anni – prosegue la consigliera Franzoso - la gestione dei rifiuti in Puglia targata Emiliano ha prodotto, anziché miglioramento dei servizi e abbattimento dei costi per i cittadini, solo aumento di tasse, carovane di rifiuti da fuori provincia, oltre la nuova agenzia regionale, l'Ager, servita a distribuire poltrone. Il costo del nuovo carrozzone, la mancata approvazione di un piano regionale dei rifiuti e di nuovi impianti, con il conseguente ricorso sistematico allo smaltimento fuori regione – conclude la consigliera di Torricella -, si sono tradotti nell' aumento delle tariffe per i comuni e, di riflesso, di tasse per i cittadini nonostante gli sforzi domestici di differenziare i rifiuti».