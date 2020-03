Si riaffaccia più forte e determinato che mai il Comitato pro Torre Colimena e Specchiarica

Nuove idee e nuovi propositi a cominciare proprio da questa stagione che sembra ormai alle porte. In questi giorni i responsabili del Comitato hanno presentato al Comune di Manduria una richiesta di Patrocinio per lo svolgimento di manifestazioni importanti che vedrebbero coinvolta la marina di Torre Colimena e Specchiarica. "Le vie del Gusto" "Le vie della fotografia", "Concerto Ode al mare", "concerto Ode alla Luna", "Corrida", "serata di pizzica salentina", "sagra del pesce", "I gelati che passione", sono i titoli degli eventi da loro proposti che allieteranno le serate marine di turisti e residenti. Ma tra i loro propositi non c'è solo questo:"Ora che ci siamo riuniti e abbiamo chiaro che l'obiettivo principale per noi è la cura e la valorizzazione del nostro territorio, dobbiamo anche combattere affinchè la torre saracena di Torre Colimena venga rimessa in piedi al più presto. Non è possibile che dobbiamo attendere mesi (il danno lo ha provocato una mareggiata del 13 novembre) per vederlo riparato. Cosi facendo si rischia di perdere o vedere danneggiata per sempre un patrimonio di questa terra".

Il lavoro che sta facendo in questi giorni il Comitato e quello che si sta proponendo di fare non è sfuggito a molti turisti e cittadini che vivono sparsi sul territorio italiano (e che si riuniscono d’estate in quelle zone di mare) che hanno pensato di organizzare una petizione tramite “charge.org” per chiedere l’acqua potabile a Torre Colimena e Specchiarica. “ Alcune persone di buona volontà hanno ricostituito il Comitato pro Torre Colimena e Specchiarica (quello della riserva e della passeggiata lungomare) Stanno provando ad organizzare attività, eventi ed interventi per il nostro magico posto. Un primo obiettivo è chiedere l'arrivo delle condotte dell'acquedotto. Stanno raccogliendo le firme, Noi da lontano possiamo aiutarli così. Firmate e fate girare”. Ecco il testo della petizione, da ieri alla firma:” Sig presidente, siamo dei cittadini che lavorano e vivono, più o meno saltuariamente, in due bellissimi borghi Torre Colimena e Specchiarica, marine di Manduria in provincia di Taranto poste all’interno di una riserva naturale. Chiediamo il suo intervento per fare pressione sul comune di Manduria affinché ci fornisca un bene di prima necessità: l’acqua potabile. Le condutture dell’acquedotto sono ferme a circa 4 chilometri da noi, a San Pietro in Bevagna, ancora una volta a sottolineare la colpevole trascuratezza nei nostri confronti dell’amministrazione di Manduria.

Noi siamo costretti a rifornirci di acqua dai pozzi artesiani e in pratica a vivere e a lavorare in assenza di acqua potabile. Moltissime sono le inadempienze o addirittura le brutture di cui il comune si è reso colpevole nei nostri confronti. Le ricordiamo l’assurda questione del depuratore consortile, che abbiamo portato alla sua attenzione, che avrebbe dovuto sversare nel nostro mare. In molte zone le strade non sono mai state asfaltate e non c’è alcuna illuminazione o, ancora peggio, i pochi interventi fatti circa venti anni fa, grazie all’impegno e alle proteste di questa comunità, sono oggi fatiscenti per mancanza di manutenzione. (uno per tutti l’impianto di illuminazione sulla strada provinciale che attraversa Specchiarica le cui luci non sono funzionanti da alcuni anni, con grave rischio della nostra incolumità). Oggi le chiediamo di intervenire per ottenere l’acqua potabile, prema affinché le tubature dell’acquedotto vengano allungate di soli quattro chilometri così che noi possiamo cominciare a sentirci cittadini accuditi e non solo usati da chi ci governa. fiduciosi del suo interessamento le porgiamo i nostri saluti“.

Monica Rossi