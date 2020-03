Strade al buio, il comune "acquista" 19mila euro di lampade

Per le tante strade al buio, il Comune di Manduria corre ai ripari e «acquista» 19mila euro di lampade. Si tratta di una misura eccezionale dal momento che per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale attualmente non è attivo nessun contratto di appalto con ditte specializzate

Per questo all’ufficio dei Lavori pubblici arrivano numerose e diverse segnalazioni di disservizi relativi alla rete di pubblica illuminazione stradale con particolare riferimento a lampade spente o malfunzionanti.

Per ragioni sicurezza e di pubblica incolumità, dunque, il dirigente Claudio Ferretti ha chiesto ad una ditta specializzata, la De Sarlo Impianti, l’offerta per la fornitura e posa in opera di lampade e accessori per un importo disponibile di 19.976 euro. L’impresa in questione ha già risposto offrendo un ribasso percentuale pari al 7%. Gli interventi partiranno a breve.