Referendum, sorteggio pubblico degli scrutatori

Domani 4 marzo alle ore 15,30, la commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune di Manduria, per procedere al sorteggio pubblico per la nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale di domenica 29 marzo 2020.

Il sorteggio avverrà tra tutti gli iscritti nell’apposito elenco.