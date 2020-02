L'Aido di Manduria rinnova le cariche e ricorda il dottor Cristofano

L' Aido, Associazione italiana donatori d'organo di Manduria, lunedì 2 marzo, terrà l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali comunali alle ore 17,30 presso il Teatro Don Bosco in Via San Gregorio Magno, 1 Manduria. L'associazione è una tra le realtà più consistenti come soci con i suoi circa 750 tesserati. In questi ultimi due periodi elettivi il Direttivo è stato guidato da Giuseppe Dimonopoli in qualità di Presidente, e oggi alla guida dell'AIDO provinciale. L'attività svolta dall'associazione ha mirato soprattutto a informare e divulgare l'importanza della donazione degli organi. Sono stati organizzati, infatti, incontri periodici tra gli studenti delle scuole di Manduria e Sava e i volontari AIDO. «Colgo l'occasione per ricordare la piena disponibilità che in questi incontri ha sempre dato il dottor Claudio Cristofaro purtroppo oggi non più tra noi per la sua prematuramente scomparsa», si legge in un comunicato dell'Aido.

Oltre ad incontrare gli studenti, l'associazione, ha partecipato alle campagne di sensibilizzazione distribuendo materiale informativo tra i cittadini e consegnando l' Anthurium, la pianta simbolo della giornata nazionale delle donazioni. "L'importanza della donazione merita - si legge - da parte di tutti noi un piccolo impegno in termini di testimonianza e partecipazione, pertanto, invitiamo tutti quanti all'assemblea di lunedì 2 marzo per il rinnovo delle cariche sociali".