Ieri serrata di quasi tutti i negozi cinesi

«Si avvisa la gentile clientela per la situazione attuale abbiamo deciso di sospendere l’attività da oggi e sino al 15 marzo prossimo. Si ringrazia in anticipo per la comprensione». Con questo annuncio pubblicato su Facebook la titolare di uno dei tanti store di merce cinese di Manduria ha annunciato l’improvvisa chiusura.

Da ieri quasi tutti gli altri hanno tenuto abbassate le serrande, compresi i due iper «Mic» e «Pechino». Ad eccezione dell’autore dell’annuncio sul social, nessun altro titolare ha motivato l’insolita serrata che ha fatto chiudere 6 store cinesi su 8 presenti nella città Messapica.