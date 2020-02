Nuovi tronchi di fogna e acqua, l'elenco delle strade

Sono stati finanziati dall’Autorità Idrica Pugliese i tronchi fognari ed idrici delle Vie Monte dei Diavoli, Schifani e Manfredi, i cui lavori inizieranno quanto prima. Anche i lavori relativi ai tronchi idrici e fognari di Via Tagliamento, Via Pozzo del Monaco e Via Paisiello, già finanziati, inizieranno a giorni.

Sono stati messi in esercizio, a seguito della realizzazione dei relativi lavori, i tronchi idrici e fognari di Via d’Enghien, Via delle Acacie, Via delle Citronelle e Via Leonida, ai quali i cittadini interessati potranno effettuare i lavori di allacciamento.

È stato richiesto all’Autorità Idrica Pugliese l’ulteriore finanziamento dei tronchi idrici e fognari delle seguenti vie cittadine: Medaglie d’oro; Vico Corcioli; Vico della Creta e Via Libia, in aggiunta alle altre vie di Manduria e delle frazioni marine, già segnalate e delle quali si attende il finanziamento.