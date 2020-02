Adeguamento antincendio delle scuole, il comune chiede 210 mila euro allo Stato

Il Comune di Manduria ha partecipato alla procedura pubblica nazionale, indetta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, finalizzata all’erogazione di contributi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. I plessi per i quali è stato chiesto il finanziamento per un totale di 210mila euro, sono l’Istituto comprensivo “Don Bosco”, l’Istituto comprensivo “Prudenzano” e l’Istituto comprensivo “Michele Greco”.

Il Ministero, sulla base dei punteggi assegnati a ciascun edificio scolastico, redigerà per ogni regione un’apposita graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento oggetto di candidatura con relativo importo assegnato.