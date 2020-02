Lo stato di totale abbandono di “Piazza tubi”

L’area interessata è stata trasformata in una landa delimitata semplicemente da una recinzione in materiale plastico di colore arancione ormai logora. Una ulteriore ferita ancora aperta quella di Piazza Giovanni XXIII sita in via per Oria, (nota come “Piazza Tubi”), che a più di un anno di distanza da quella tragica domenica sera del 28 ottobre 2018, veniva colpita da una violenta e devastante tromba d’aria.

Da allora gli interventi di recupero e rifacimento previsti dal comune di Manduria per il restyling, avrebbero dovuto radicalmente migliorare l’aspetto dell’intera area di seimila metri quadrati. Tale operazione ha portato soltanto ad un parziale ed incompleto lavoro di ripristino. L’area interessata è stata trasformata in una landa delimitata semplicemente da una recinzione in materiale plastico di colore arancione che avrebbe dovuto impedire l’accesso per ragioni di sicurezza. Codesta rete da cantiere oramai logorata e deteriorata, oltre a permettere la visione del pessimo stato in cui versa la piazza, permettere il transito a chiunque voglia addentrarsi.

Pierpaolo Stano