E' morto Mimmo Colluto

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 21 febbraio, è morto per un improvviso malore, Mimmo Colluto, sindacalista della Cgil e personaggio storico della sinistra manduriana. Aveva 62 anni e da tempo non godeva di buona salute. Il decesso è avvenuto nella propria abitazione, inutili i tentativi per salvarlo. Probabilmente a stroncarlo è stato un infarto cardiaco.

Colluto stava per andare in pensione dalla Igeco l'azienda per la quale lavorava dove era responsabile aziendale della Cgil funzione pubblica. Tra i più tenaci e appassionati attivisti del Pci prima e di Sel poi, pur non avendo mai ricoperto cariche amministrative, la sua figura resterà tra quelle che hanno dato qualcosa a quella sinistra manduriana che non si è mai piegata al trasformismo o alla rassegnazione, lottando sino alla fine per i diritti dei lavoratori e dei più deboli. La Voce di Manduria esprime profondo dolore per la sua perdita e si dichiara vicina a quello della famiglia.