Commercianti: Ztl festiva sino alle 19 in città e giornaliera a San Pietro in Bevagna

Si è svolto in questi giorni, nella nuova sede del comune di Manduria, un incontro tra le delegazioni di Confcommercio e Confesercenti di Manduria per parlare delle problematiche del commercio ed in particolare di viabilità nella città e le sue marine. Il punto di convergenza è stato la necessità di una maggiore presenza di spazi a traffico limitato, non solo per una scelta in favore di una mobilità eco-sostenibile, ma anche con il fine di ridurre i sempre più alti livelli di smog nell’atmosfera.

Ecco perché, anche Confcommercio e Confesercenti, rappresentati nell'occasione dai rispettivi presidenti cittadini, Dario Daggiano e Ernesto Soloperto, hanno convenuto sul bisogno di mantenere la zona a traffico limitato lungo il corso e Piazza Garibaldi, purchè si riduca il tempo di divieto di transito attualmente fissata nei giorni festivi dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 22. Il presidente della delegazione comunale di Confcommercio, Dario Daggiano, ha così chiesto espressamente che la Ztl venga rimodulata con il termine pomeridiano fissato alle ore 19. “Con questa rimodulazione – sostiene Daggiano -crediamo di poter salvaguardare da un lato il passeggio domenicale delle famiglie e allo stesso tempo sostenere le attività commerciali del “food” che fino ad ora risultano assai danneggiate da una ZTL che termina a tarda sera”.

A questo si aggiunge, la situazione del centro storico per cui la delegazione territoriale di Confcommercio ha sostenuto, tramite richiesta formale e firmata dalla quasi totalità degli esercenti della zona, un maggiore controllo da parte delle Forze dell’ordine contro il parcheggio selvaggio imperante nelle zone di divieto di sosta e che continua anche nelle ore giornaliere in cui è attivo il varco.

La categoria ha accolta positivamente la volontà comunale di introdurre la Ztl giornaliera lungo la via che costeggia la pineta di San Pietro in Bevagna come già richiesto dai commercianti che insistono su quell’area, a patto che si trovino gli spazi idonei per la sosta ed il parcheggio di clienti e turisti.

“Siamo ben consapevoli – conclude il presidente Daggiano - che il tema della viabilità sia da sempre un argomento spinoso, ma grazie anche all’impegno dell’amministrazione comunale e del comando dei vigili urbani, con i quali avremo a breve un nuovo incontro, si sta cercando di affrontarlo non in una direzione di contrarietà ma di condivisione di obiettivi validi e positivi sia per cittadini che per gli esercenti”.