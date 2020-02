Gregory Calò hairstylst a Milano

Il manduriano Gregory Calò conquista le platee nazionali con il supporto del “Sebastian Professional”, brand simbolo dell hair style internazionale d’avanguardia. Con il suo team di affermati acconciatori, domani 22 febbraio Caló farà parte del backstage di alcune sfilate di moda più famose del mondo, a Milano, per occuparsi dell'hairstyling di modelli e modelle.

«Essere official hairstylist della Milano Fashion Week è una grande soddisfazione e orgoglio per me», dichiara Calò alla partenza per la capitale della moda.