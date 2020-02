Commissariamento: ritardi nella pubblicazione dei dati sui rimborsi

Il comune di Manduria non ha ancora aggiornato la parte pubblica relativa ai rimborsi per spese di vitto e alloggio e di indennità spettanti ai tre commissari straordinari, Vittorio Saladino, Luigi Scipione e Luigi Cagnazzo. L’ultimo resoconto disponibile è quello del primo trimestre del 2019. Dai dati noti, quindi, è possibile quantificare solo le spese relative ai primi dieci mesi di commissariamento iniziato il 14 maggio del 2018.

In questi quasi dieci mesi, i tre commissari sono costati allo Stato la somma complessiva di 74.421 euro di cui 32.951 di indennità lorda (stipendio) e 41.470 di rimborso spese.

Nel dettaglio, ad aver speso di più in vitto e alloggio per i suoi giorni di permanenza a Manduria, è stato l’ex prefetto in pensione, Vittorio Saladino che ha chiesto ed ottenuto rimborsi per 21.323 euro (più 32.951 lordi di indennità di funzione). Nello stesso periodo il vice prefetto Scipioni ha ricevuto un totale di 16.038 euro (più 32.951 lordi di indennità di funzione); mentre il leccese Cagnazzo ha chiesto e ricevuto la somma di 4.109 euro (più 32.951 lordi di indennità di funzione).

Si resta in attesa della rendicontazione aggiornata di questi quasi due anni di commissariamento straordinario la cui rendicontazione, nello specifico dei costi (fatture e ricevute), è riservata.