Regolamento comunale copiato da quello bresciano di Iseo

Il regolamento per la concessione di patrocini, agevolazioni e contributi del Comune di Manduria, è del tutto simile a quello del comune di Iseo in provincia si Brescia. Un clamoroso (e vergognoso) caso di plagio di cui è sicuramente responsabile la città commissariata. L’atto pubblico del comune lombardo, infatti, è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale del 26 febbraio 2018. Quello di Manduria, invece, è stato approvato a giugno del 2019 con delibera della commissione straordinaria firmata da Vittorio Saladino, Luigi Scipioni e Luigi Cagnazzo, su proposta del dirigente del settore, avvocato Enzo Dinoi.

L’autore del copia-incolla non si è limitato a riprodurre qualche articolo, ma tutti e 20. Parola per parola uguale, tranne un refuso che è quello che tradisce il plagio. Nell’ultimo capoverso dell’articolo 1 sulle finalità, si legge: «Il Comune raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Lombardia e dagli altri Enti pubblici». Inutile dire che Manduria si trova in Puglia e non in Lombardia.

Perché scervellarsi per trovare norme e regole nuove (magari più calate nella realtà locale in cui il regolamento deve essere applicato e rispettato), quando internet ti permettere di fare tutto più in fretta? Sarà stato semplice per il copiatore di turno scaricare l’intero Pdf dal sito del comune bresciano di Iseo (dalle tipicità per niente simili alla terra dei Messapi) e farlo proprio cambiando l’intestazione e il nome del comune. Dimenticando, però, la regione di appartenenza di quel comune. Volendo perdonare la furbata che avrà magari fatto meritare l’elogio dell’autore dal committente, la cosa veramente grave è l’oggetto dell’atto copiato, il regolamento, appunto, che è lo strumento che una comunità adotta in base alle proprie esigenze, alla propria cultura, alle proprie tradizioni, abitudini e così via.

Alla luce di questo, diventa ancora più opportuna la richiesta del movimento politico “Città Più” che ha chiesto l’annullamento dell’avviso pubblico secondo cui le domande di patrocinio e di contributi per eventi organizzati dalle associazioni manduriane devono essere presentate entro il 28 febbraio, così come recita il regolamento del… comune della provincia di Brescia.