Concorsi al comune, al via le prove scritte

Il comune di Manduria ha fissato la data per la prova scritta/teorica/pratica, relativa alla selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti dell’organico comunale di profilo professionale “collaboratore amministrativo”. Le prove si svolgeranno nella vecchia sede comunale di Manduria in Piazza Garibaldi, il giorno 17 marzo 2020, a partire dalle ore 8,30.

La prima prova scritta consisterà in risposte aperte e sintetiche a domande nelle materie previste dal bando. In particolare, saranno formulate tre terne diverse, ognuna contenente quattro domande teoriche, che saranno inserite in tre distinte buste per il sorteggio.

La Commissione provvede anche a fissare i seguenti criteri di valutazione della prova scritta a carattere teorico: pertinenza del contenuto in relazione alla prova sorteggiata; - capacità di sintesi dell’argomento, attraverso l’esposizione delle maggiori peculiarità dello stesso; - chiarezza dell’esposizione e proprietà del linguaggio; - correttezza grammaticale e lessicale.

I posti messi a concorso sono di categoria B/3, con riserva del 50% delle unità del personale interno, da collocare presso il settore istituzionale/finanziario.

Silvia Dinoi