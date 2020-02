Andare in farmacia e vincere una crociera

Dopo due notizie infauste per la farmacia Luparelli di Manduria (un incidente che ha coinvolto il titolare e la rapina di un mese fa), finalmente una buona. Una cliente ha vinto una crociera al concorso “SuperVinci”. Antonietta Castelli, titolare della carta fedeltà “Uniclub”, dopo aver fatto gli acquisti di cui necessitava, ha passato la carta al totem che ha annunciato la vittoria con il classico fischio delle navi da crociera e la sigla di “Love boat”. La fortunata porta a casa una crociera crociera per due persone nel mediterraneo in alloggio con balcone e trattamento VIP. Partenza prevista, fine maggio.

La signora Castelli è la terza vincitrice e le altre due coppie hanno già partecipato con grande soddisfazione alle crociere nel mediterraneo offerte dalla Farmacia Luparelli e Uniclub.

Felicissimo anche il farmacista. «La mia soddisfazione più grande – dichiara Luciano Luparelli -, è che la mia farmacia è riconosciuta non solo per essere un luogo in cui accogliamo e aiutiamo a risolvere i problemi dei malati, ma anche la farmacia dei sorrisi con i quali le malattie si prevengono!».

Il concorso SuperVinci dura tre mesi e si ripete in estate ed inverno distribuendo più di 800 premi nel corso dell’anno. Premi minori come guanti, zaini, sciarpe e collane ma anche premi molto appetibili come cronografi, trolley, macchine da caffè, biciclette e televisori fino ad arrivare alla tanto agognata crociera. Il prossimo appuntamento sarà dal 29 aprile al 30 luglio. Inoltre tutti gli acquisti fatti con la carta portano del denaro in beneficenza a Theleton.