Rifiuti ingombranti: “se il frigo è senza motore, impossibile il ritiro”

Vuoi smaltire il vecchio frigorifero? Impossibile se l’elettrodomestico no ha più il motore. Questo sta accadendo ad una famiglia di Manduria che da un mese cerca di disfarsi del rifiuto ingombrante seguendo le regole e non, come purtroppo è consuetudine, abbandonandolo nelle campagne. La Igeco, fa sapere la famiglia protagonista, è stata più volte invitata a ritirarlo ma la risposta è stata «che non lo ritirano perchè privo di motore». Dopo cinque inutili solleciti, il vecchio elettrodomestico si trova sempre davanti casa mentre c’è chi, nottetempo, lo sta smontando pezzo pezzo.

«Io che pago regolarmente la spazzatura – ci scrive il capofamiglia – non so dove mettere questi rifiuti ingombranti».