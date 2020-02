Da Manduria un makeup per i Vip Sanremesi

E’ di Manduria la makeup artist che ha curato e truccato molti degli artisti presenti nel format televisivo “il salotto delle celebrità” allestito nell Grand Hotel Des Anglais a Sanremo. Barbara Screti, questo il suo nome, è una professionista manduriana che, oltre ad essere un'insegnante per varie scuole, lavora ad eventi importanti sempre nell’ambito della moda, dello spettacolo e cinematografico.

Vanta un curriculum di tutto rispetto come ad esempio la sua partecipazione al makeup artist per un film girato a Taranto con gli attori, Miriam Catania e Nicola Vaporidis.

I suoi lavori sono presenti anche in vari eventi moda a Roma, come la sfilata “Altaroma” tributo a Marina Ripa di Meana e quella presentata da Jo Squillo, sino allo spot per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne andato in onda su Rai Tre.