La proposta: “trasferire il mercato nella zona industriale”

Seconda giornata di mercato lungo il viale Aldo Moro, oggi, e seconda tornata di inevitabili disagi. Un’alternativa potrebbe essere quella proposta dall’imprenditore del vino, il manduriano Gregory Perrucci che avanza l’ipotesi di dislocare l’appuntamento del martedì nella zona industriale. «Ma perchè il mercato non è stato temporaneamente trasferito nella zona industriale?», si chiede Perrucci che elenca i vantaggi di questa sua idea. «Strade larghe e deserte, facili da raggiungere da più accessi, nessun traffico urbano da penalizzare, occasione buona per ripulire dalla spazzatura selvaggia e magari pure ripristinare l’illuminazione.

Possibile che nessuno ci abbia pensato?», conclude l’imprenditore. In effetti, la proposta potrebbe essere presa in considerazione dalle autorità comunali che risolverebbero così non pochi problemi.Tra questi, le molteplici lamentele non solo dei residenti bloccati dalle numerose bancarelle e dai loro furgoni, ma anche dai conducenti dei diversi mezzi di trasporto pubblici che lo scorso martedì 4 febbraio sono stati causa di ritardi per i pendolari. La zona industriale, tra l’altro, dista poco dallo spiazzo mercatale ad oggi utilizzato per accogliere la 278esima Fiera Pessima.

Pierpaolo Stano