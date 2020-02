Avanti e indietro, l'ufficio d'ambito torna in via Pacelli

Sta dimostrando di non avere le idee chiare chi organizza il trasferimento degli uffici comunali nella nuova sede del rione Santa Gemma. A meno di tre settimane dal trasloco, chi dirige la macchina ha deciso di far sgomberare i locali che erano stati assegnati all’Ufficio di Ambito dei servizi sociali per occupare la vecchia sede di via Pacelli.

La comunicazione del rientro in Patria non è stata comunicata, come avrebbe forse meritato, sul sito ufficiale del comune, ma sulla pagina Facebook del Piano di Ambito. «Dal 13 febbraio – si legge nel post – l’ufficio dell’Ambito territoriale sarà nuovamente allocato nei locali di via Pacelli, 3». Cosa abbia fatto cambiare idea costringendo i circa venti impiegati a rifare le valige, non è dato sapere. Doppia fatica e doppie spese.

Sarà stato un caso che proprio qualche giorno fa, l’ex assessore Cosimo Lariccia aveva criticato la decisione di occupare spazi del nuovo municipio di Manduria (a quanto pare insufficienti per tutte le esigenze interne), per uffici che sono di competenza (e a carico economico) dei sette comuni dell’ambito.