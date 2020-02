Nuovi tappetini sulle strade, ecco l'elenco delle prime fortunate

In merito ai lavori di rifacimento del manto stradale di Manduria per un investimento di circa 500 mila euro già appaltati e assegnati ad un’impresa di Martina Franca, l’amministrazione straordinaria ha stilato l’elenco delle priorità individuando le seguenti strade: Via Lupo Donato Bruno, Via del Macello, Via per Uggiano (porzione), Via Pio La Torre, Via Roma (porzione), Via Benedettini D’Aversa, Via San Gregorio Magno e Piazza della Pietà, Via 1° Maggio.

I residenti di tali vie interessati all’allaccio utenze gas, idrica e fognaria, sono invitati a produrre idonea istanza presso gli uffici preposti (Italgas ed Aqp), entro il prossimo 29 febbraio e ad informare l’area tecnica del comune. Il tutto al fine di predisporre adeguato cronoprogramma dei lavori di rifacimento del manto stradale in modo di evitare, nel breve periodo, nuove manomissioni. Quello pubblicato sarebbe il primo elenco che consumerà circa la metà degli investimenti a disposizione.