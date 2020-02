Nuovo municipio, il taglio del nastro e i ringraziamenti

E’ stato inaugurato ieri mattina, alla presenza delle autorità religiose e militari della città, il nuovo municipio di Manduria. La benedizione della struttura situata nel rione Santa Gemma, è stata curata dal vescovo di Oria, Vincenzo Pisanello, mentre il discorso inaugurale è stato affidato al sindaco facente funzioni, il commissario straordinario Vittorio Saladino. L’ex prefetto ha voluto ringraziare l’amministrazione che ha contribuito alla realizzazione della nuova opera recuperandola da un vecchio stabile in disuso progettato come scuola-asilo.

Per questo Saladino ha citato l’ex sindaco Paolo Tommasino: «lo ringrazio per avere avuto l’idea di inserire questo palazzo nel piano di rigenerazione del quartiere». Ha poi voluto rendersi merito delle opere realizzate e da realizzare dalla sua amministrazione elencando la recente inaugurazione dell’isola ecologica, il prossimo collaudo dello stadio e la sua gestione ad una società individuata, l’imminente arrivo dei nuovi seggiolini sugli spalti, l’imminente Fiera Pessima e i prossimi interventi di rifacimento di alcune strade urbane con l’ultimazione di un’altra gara per quelle extraurbane. «Non è stato facile – ha ricordato il commissario – con la ristrettezza economica e dell’organico di questo comune».

Ringraziamento sono andati alla segretaria comunale Maria Eugenia Mandurino, il dirigente Claudio Ferretti, il comandante dei vigili Enzo Dinoi e tutto il personale comunale. Erano presenti i sindaci dei comuni di Avetrana, Sava e Fragagnano.