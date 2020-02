Partono i lavori per la Fiera Pessima

Iniziano con tempri ristretti i lavori di allestimento della 278esima edizione della Fiera Pessima che come negli anni passati si svolgerà nell’area mercatale di Manduria. A rendere più lunghi i lavori ci pensa anche il maltempo con le sue forti raffiche di vento e le alternate precipitazioni, ma del resto la denominazione di “Pessima” viene attribuita proprio alle avversità atmosferiche.

L’azienda «Fiere Lucane società cooperativa» di Matera, avendo vinto la gara di appalto per 220.980 euro, avrà il compito di allestire 6.581 metri quadrati espositivi totali (quasi la metà delle precedenti edizioni).La pianta prevede 700mq per commercio e artigianato, 500mq per l’agricoltura, 300mq per le associazioni e 200 metri quadri per la sala convegni.Pie.Stano