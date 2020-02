Maria Giuseppa, la nonnina “giovane” ma centenaria

Maria Giuseppa Caforio, classe 1920. È la centenaria di Manduria che l’altro ieri, domenica 2 febbraio, ha spento le candeline sul numero a tre cifre piantato sulla torta. Lucidissima, autonoma e una memoria di ferro, la nonnina manduriana vive da sola ed ha tutta l’aria di farlo ancora a lungo. A vederla e sentirla parlare si fa fatica a credere alla sua età per cui, se non fosse per la scortesia, verrebbe di chiederle i documenti.

A festeggiare il suo centesimo compleanno, la sua numerosa famiglia con gli orgogliosi nipoti e pronipoti. Hanno intonato “tanti auguri a te” le figlie Francesca, Marilena e Lucia Dinoi con i generi Bruno e Michele, i nipoti Mauro, Claudio, Roberto, Marianna, Lorenzo, Fabio, Giuseppe e Annalisa. E i pronipoti Delia, Luigi, Melissa e Matilde.