Ztl no di domenica, i commercianti insistono

Non è piaciuta a molti manduriani l’iniziativa di 49 esercenti di punti vendita sul corso che hanno inviato una lettera alla commissione straordinaria e al comando di polizia municipale chiedendo di sospendere la domenica la zona a traffico limitato lungo il corso e la Piazza Garibaldi. Sino a ieri sera, soltanto sul profilo Facebook de La Voce di Manduria, più di sessanta commentatori hanno criticato tale iniziativa. Tale contrarietà non è sfuggita alla categoria che ieri ha diffuso una nota molto risentita.

«Evidentemente – si legge - chi non approva tale richiesta non ha la partita iva e non vive le difficoltà che invece i commercianti ogni giorno subiscono. «Probabilmente – prosegue lo scritto -, chi non approva non ha nemmeno l’abitudine di passeggiare sul Corso XX Settembre la domenica (altrimenti si accorgerebbe di essere solo), ma gli piace pensare che se volesse passeggiare in mezzo alla strada anziché sul marciapiede larghissimo, potrebbe farlo».

Per niente demoralizzati dalle critiche che gli vengono rivolte dalla comunità, i commercianti hanno inoltre pubblicato delle foto di una domenica pomeriggio del Corso XX Settembre a Manduria desolatamente deserto. «Ricordiamo – conclude la lettera di Confesercenti - che la richiesta di abolizione della Ztl è stata sottoscritta da 49 commercianti del centro, praticamente tutti».