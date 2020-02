Le invenzioni di Sanasi sulle ribalte nazionali

L’invenzione di Giovanni Sanasi, il titolare del bar dell’ospedale che ha brevettato il sistema di protezione delle lattine con materiale biocompostabile, vincitore del primo premio al concorso nazionale Barawards 2020, comincia a farsi notare su scala nazionale. Due le buone notizie per il geniale barman: un contatto con una grossa società del settore interessata ad impiegare il suo sistema sui propri prodotti di consumo e la possibile partecipazione alla popolarissima trasmissione di Canale 5, “Tu Si Que Vales”.

Giovanni Sanasi è stato contattato dai responsabili della trasmissione che lo hanno invitato per un provino che si terrà tra qualche giorno a Bari. Sperando di vederlo resto sugli schermi dell’ammiraglia di Mediaset, ricordiamo le numerose invenzioni green e per il sociale in genere marchiate “Sanasi”. Tra quelle che hanno avuto più successo si ricorda il tappo igienico riciclabile per le bottiglie di plastica del latte, il reggi stampella per clienti disabili, il nuovo sistema per impiattare igienicamente i croissant, le cannucce biocompostabili e la premiatissima «Mezza», la bustina di zucchero, anche questa contenuta in busta smaltibile nell’organico, contenente metà dose di zucchero contro gli sprechi e i rischi per la salute (diabete docet).