No alla Ztl, la protesta dei commercianti del corso

La Confesercenti di Manduria si è fatta portavoce della richiesta di 49 commercianti che svolgono la loro attività sull’asse che va da Piazza Sant’Angelo a Piazza Garibaldi, affinchè venga abolitala domenica la Zona a traffico limitato (Ztl), tranne che nei casi in cui si svolgeranno eventi o altro (anche organizzati dagli stessi esercenti che si rendono disponibili).

«La profonda crisi del commercio – si legge in una nota della confederazione degli esercenti -, viene ancor più accentuata dalla impossibilità per gli utenti di raggiungere i negozi del centro in auto. La domenica mattina e pomeriggio – si aggiunge -, questi luoghi sono completamente deserti, o privi di pedoni ed anche di auto».

E’ opinione dei commercianti che la ampiezza dei marciapiedi di Corso XX settembre permetterebbe comunque il transito e passeggio dei pedoni e pertanto nulla impedirebbe di permettere anche il transito dei veicoli, considerando inoltre che la zone interessata dalla richiesta non è Centro Storico ma solo zona limitrofa allo stesso. La richiesta è stata presentata ufficialmente agli amministratori straordinari del comune in data 29 gennaio.