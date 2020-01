Tutti gli sforzi per lo stabile di via Pietro Maggi

Ancora una prova di efficienza dal comune di Manduria dove, tra gli impegni gravosi di un trasferimento che sta paralizzando la macchina amministrativa, si è stati capaci di dare un rapidissimo incarico esterno (al solito ingegnere Antonio Cimino) per la redazione del progetto definitivo della costruenda nuova casa della Proloco. «Contattato per le vie brevi – si legge nella determina pubblicata ieri - l’ingegnere Antonio Cimino, con propria nota prot. del 23.01.2020 si è reso disponibile ad espletare con immediatezza l’incarico di che trattasi». Ai circa settemila euro del progetto di massima consegnato in tempo record dallo stesso tecnico a settembre scorso, si aggiungono altri 3.800 euro per quello esecutivo.

L’”immediatezza” richiamata nell’atto pubblicato, è giustificata, appunto, dalla necessità di espletare la gara per l’affidamento dei lavori di ammodernamento del vecchio stabile di via Pietro Maggi grazie al finanziamento di 104mila euro del bando «per il restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale delle terre del primitivo» (Gal).

Considerando la velocità delle procedure rispettata sinora (a settembre scadeva il bando del Gal, a gennaio c’è già il progetto esecutivo), i lavori della nuova Proloco potrebbero iniziare tra qualche mese. Magari a campagna elettorale in corso (maggio-giugno si vota) con piena soddisfazione del padrone di casa che in quel periodo sarà impegnato nella raccolta di voti per la conquista della fascia di sindaco.